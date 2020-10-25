【眾星投票】添麥菲蒙面投票誓要踢走特朗普

距離美國大選投票日愈來愈近，有數據顯示已有逾5,000萬選民提早投票其中不乏荷里活明星！好多明星都選擇以郵遞方式投票，不過荷里活新一代男神添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）昨日就親自到紐約麥迪遜廣場公園的票站排隊投票，雖然戴住口罩笠住帽，但仍遮唔到靚樣被女fans認出與他合照。

而排隊期間他亦與已用郵遞方式投票的小天后Selena Gomez社交網吹水玩直播，他暗示投票畀民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），並暗示希望美國總統特朗普（Donald Trump）落敗：「我真係好想呢條友輸！」並讚揚Selena日前呼籲fans踴躍投票。二人之前於活地亞倫（Woody Allen）電影《情迷紐約下雨天》（A Rainy Day in New York）合作過而成為好友。

除了添麥菲撐拜登之外，荷里活昔日夫婦畢彼特（Brad Pitt）與前妻珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）亦好有默契異口同聲撐拜登！畢佬近日就為拜登最新競選宣傳片任旁白。至於珍妮花日前就於社交網上載她以投票表格入郵筒的照片，她留言透露已投票畀拜登同賀錦麗（Kamala Harris）。而她不忘批評特朗普的施政，認為他當種族歧視不是問題，亦三番四次公開忽視科學令太多人因而染疫亡。另外她亦表示希望投票人士唔好不負責任而因為好笑才投票畀Kanye West。