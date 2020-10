漫威(Marvel)首部華人主角孭飛的超級英雄片《尚氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)歷盡艱辛下昨日宣布煞科!

導演Destin Daniel Cretton與華裔男主角劉思慕(Simu Liu)分別於社交網貼相宣布影片已煞科。飾演尚氣的Simu貼與導演合照並興奮留言說:「我哋製造了一個寶貝!!!我哋好期待9個月後介紹佢畀世界認識...😍😍😍#煞科」

影片原本於來年2月12日即農曆年初一全球上映,但後來因為疫情而於今年3月在澳洲停拍,直至7月才復工在當地復拍,當時楊紫瓊更到當地加入劇組拍攝,最終影片押後至來年7月9日上映。

《尚氣》除了有美籍華裔新星劉思慕之外,梁朝偉亦有份飾演片中奸角滿大人。此外,還有陳法拉以及金球影后Awkwafina以及楊紫瓊等華裔影星助陣。