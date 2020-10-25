【愛妻號】姜皓文結婚21周年　承諾一世拖實老婆手

藝人姜皓文（黑仔）出名係愛妻號，雖然二人膝下無兒仍愛得恩愛，今日係結婚21周年，黑仔喺社交網晒出與老婆頭貼頭合照，仲預備咗用macaron砌成嘅蛋糕慶祝，估唔到黑仔咁有心思，見佢笑到見牙唔見眼，睇見都感受份溫馨！

佢留言：「以年份來講21年係香醇嘅，今日係我和美人結婚第21個年頭，大家一起相處的日子都超過25年了，回想過去我們一起的經歷，都令我們學會更懂對方，更懂得珍惜眼前的一切一切，就算前面有幾高低起伏，或是坦蕩康莊我都要照顧好美人，為你擔當一切，一直拖實老婆的手，健健康康，開開心心地一起繼續走到永遠永遠⋯⋯今年也希望身邊的朋友們可以和我們一起健康快樂，幸福美滿。」而尋日係老婆生日，二人去咗High Tea慶祝，兩個重大日子咁相近，難怪零舍高興。

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