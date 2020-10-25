關王晶事？苑瓊丹自揭90年代回歸無綫原因

藝人苑瓊丹（丸仔）接受梁泰來主持的節目訪問，談及先後跟周星馳（星爺）合作8次，當中3次演鴇母以及《唐伯父點秋香》中的石榴姐，更助她殺入內地市場。在星爺電影中不介意扮醜，更指星爺不是傳聞中惡：「醜有咩所謂？一個演員能被標籤係好難得！星爺不惡，最初合作，佢唔會阻你，先讓你發揮做一次，之後佢會做一次，畀你Copy，我成日話周星馳唔係人，是神！因你永遠模仿唔到佢嘅喜劇節奏。」

返無綫鍛煉演技

原來亦因與星爺合作94年《九品芝麻官》一役，促使她回歸電視圈簽無綫：「當時電影令我肚滿腸肥，就係拍『烈火奶奶』好多急口令嗰一幕，當日導演王晶一寫完劇本要我拍，點知不停NG，之後星仔返嚟睇到，就話：『叫佢拍口型1、2、3、4啦！』王晶發脾氣話：『唔得！依家都拍唔到，將來點配音？』我即時面紅想搵窿捐，之後吳孟達話演員會有瓶頸位，咁我就反省要返電視台重新鍛煉演技。」

至於之後因劇集《皆大歡喜》爆出演員不和事件，再令她2012年離巢北上發展：「我梗係因為唔開心走！我係接受唔到事發後，有好多陷阱，要面對好多黑暗，係好恐怖！之前拍戲我好開心，但事發後我每天放飯都是匿喺化妝間，唔想面對！當時我係想過退休唔做！」

曾與老公鬧分居

關於感情，她曾被形容為中女傳奇，前男友林正英患癌病逝後，她認識現任富商丈夫，年紀比她大10歲的黃乃揚，她說：「我從來唔缺戀情，感情我會好主動，但亦因我係烈女脾氣差，拍好多次拖都唔成功！但好出奇，我對付唔到呢個老公，佢係軟皮蛇，鬧極都低聲下氣認低威，咁點分手？其實去拉斯維加斯註冊只係佢順道陪我登台，當時我哋經常嘈交，或許沖喜一下！」更自爆16年婚姻期間曾鬧出分居危機，最終她亦被老公收伏，她說：「試過鬧上律師樓簽分居紙，後來老公靜雞雞同律師說要取回。

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