諗過雪卵！泳兒未準備好生仔：責任好大

歌手泳兒（Vincy）作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談推出暗黑風歌曲《溝渠暢泳》感受。Vincy說：「做暗黑風做上癮，可能之前唱得太多慘情歌太深入民心，上年開始暗黑風後，暗黑開始可以同泳兒扯上關係，其實自己本身都好鍾意呢類曲風，多得填詞人周耀輝老師嘅歌詞，我哋合作超過三十首歌，佢好清楚我適合啲咩，非常有默契。」

疫情之下泳兒的工作也受影響，她說：「雖然收入同事業有影響，但放慢嘅生活，多咗時間沉澱自己。（更加養生？）之前試過失聲，更加照顧自己嘅聲帶同身體，着緊呼吸系統，所以每朝早都會蒸鼻七分鐘同用椰子油漱口廿分鐘，對聲帶好有幫助。」問到會否保養身子雪卵，Vincy說：「其實之前見到同門嘅報道都有『叮』咗一下，係咪應該都做，但又真係冇Research過，久而久之冇去行動。我唔抗拒有小朋友，不過依家呢個階段暫時未Ready，因為有小朋友責任好大。（想結婚還是開紅館先？）想快啲有機會開紅館先，因為結婚冇年齡期限，只係一張紙，如果年紀大開紅館，始終體力同聲帶一定有影響。」

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