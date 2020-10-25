生日撞正打風　傅明憲宅在家煲《艾蜜莉在巴黎》

愛護動物協會會長傅明憲帶同十歲的愛犬文文出席活動，她稱文文是在協會中收養，她經常帶對方參與該會活動，笑言文文才是會長，自己只是助手。提到之前有人在協會懸紅十萬元找出數碼港毒狗兇手，傅明憲表示仍未找到真兇，但懸紅一直有效至年底：「我會問吓嗰名懸紅人士，可唔可以延長個限期，都幾慘，我有段時間都唔敢去嗰邊放狗。」對於另一宗豪景花園虐畜案，最後律政師不就案件提出起訴，她坦言對此感到不開心：「協會當日都有人即時到場搜證同提供資料，所以有呢個判決覺得失望。」

另外，提到本月13日是傅明憲的50歲生日，她指當日撞正八號風球，原本安排的慶祝活動都取消：「我嗰日全日留喺屋企，煲晒十集《艾蜜莉在巴黎》。（有咩生日願望？）嚟緊協會喺青衣起多一個會址，希望籌款成功，其實已經動咗土，依家邊起邊籌款，係好大規模，籌款都有難度，希望2022年下半年落成。（目標籌幾多？）要好多，因為我哋由零開始起。」

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