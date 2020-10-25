直播爭Sell產品？「帶貨女王」葉璇傳與何潔大打出手

藝人葉璇早前加入「直播帶貨」兵團，成功賺到第一桶金成為「帶貨女王」，近日佢再現身內地網絡直播節目《奮鬥吧主播》，與內地歌手何潔、王琳等人帶貨，惟有網友爆料指節目錄製期間，葉璇與何潔竟突然大打出手。有自稱係節目現場觀眾嘅網友，聲稱當時一眾主持揀選負責介紹嘅產品，期間葉璇同何潔因為爭奪同一款產品而「開火」，該網友更指葉璇「直接一拳就把何潔給惹了」。

消息隨即引起網友熱議，有網民指葉璇與何潔以往亦曾結怨，當年何潔與老公離婚時，葉璇曾於社交網發文暗指離婚女方亦有責任，間接力撐男方，疑有暗寸何潔之嫌。而翻查節目直播片段，二人同場有講有笑，又一同跳舞唱歌，期間講到某人氣產品時，一眾主持雖曾爭奪起來，但只係開玩笑形式嘅肢體接觸，而大家亦表現興奮，未見不悅。

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