何雁詩鄭俊弘甜蜜婚照現117號巴士　網民酸爆留言贈興

藝人何雁詩和鄭俊弘（Fred）將於11月7日結婚，有網民發現兩位準新人的咀嘴相婚照，成為兩架巴士的車身廣告，巴士廣告以粉紅為底色，相中兩人甜蜜咀嘴，巨型相貼分別貼在巴士左右兩側車身及車尾，而117號巴士正配合兩人的結婚日期。雖有網民恭喜一對新人結婚之喜，覺得此舉很浪漫，但亦有網民「勁酸」，留言「未見過如此核突嘅廣告」、「使唔使咁誇張呀」、「由昨天黃昏到今朝都有人講，真係惹人注目！」、「巴士幾時做埋花車呀」。

何雁詩亦有巴士廣告相貼在社交網的限時動態，她表示：「係Fred嘅粉絲送畀我哋，因為冇同Fans Club講，所以唔知邊啲粉絲。」對於有網民負評，她又說：「冇得介意，多謝粉絲嘅禮物，好有心思。」據知要在巴士賣廣告，7天起跳價是近9千元。

距離婚期尚有半個月，她又在社交網貼和老公攬着媽媽合照，讚揚媽媽是她的好榜樣，有不少網民留言送上祝福。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc