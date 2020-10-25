唔好睇小菲律賓索女！22歲混血Liza拎過全球百大美女

平時提起菲律賓可能大家都會諗起屋企嘅家庭傭工，上月「菲律賓姐姐」更成為網上熱話，不過大家嘅眼光應該要放得更遠，今次就要同大家介紹一位90後菲律賓索女，2017年佢更加成為「全球百大美女榜」榜首，絕對係唔睇都對唔住自己！

1998年出生嘅Liza Soberano真係稱得上係高質，因為佢早在2017年，就「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）選為榜首，非常犀利！去到今年，佢都繼續穩坐季軍之位，實屬公認嘅大美人。

其實Liza真係由細靚到大，父親係菲律賓人，母親係美國人，佢自己就出生於加州。佢12歲時已經因為太靚女，而獲邀擔任平面廣告模特兒，之後就正式出道成為演員，在《Wansapanataym》（2011）、《Kung Ako'y Iiwan Mo》（2012）等菲律賓劇集演出。2014年，佢主演嘅《Forevermore》更成為菲律賓當年數一數二高收視電視劇，身價即時水漲船高，成為當地最紅女星。

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