ONE PROMISE新歌自揭瘡疤 唱出愛情經歷

環球樂隊ONE PROMISE最近推出新歌《懷念晴朗的雨天》，新歌用晴天及雨天做對比，表達人失去時才懂得珍惜的遺憾，歌曲是主音文迪的自身愛情經歷，他表示：「自己喺愛情上曾經好自信，自覺對女友唔差，女友都支持自己工作，但當覺得對方對你義無反顧時，反而將時間擺喺工作上冷落咗佢，錯失咗感情。」他坦言當時以為只是冷戰：「點知之後搵佢係冇聽電話，完全聯絡唔到，隔咗一個星期後，仲好天真咁等一個落雨嘅晚上喺佢屋企樓下等佢，仲扮淋雨影番相畀佢睇，哈哈，結果等咗幾晚通宵佢都冇理我，朋友都勸我唔好再等，於是就放棄咗，去到某個時候都要識得放手。」他坦言大受打擊，之後都沉淪了一段時間。

問到其他成員對此曲可有愛情方面的共鳴？天衡憶述：「有年女友生日，我哋去旅行，到生日嗰晚我以為準備咗個trip就係禮物，到12點完咗都冇嘢發生佢就問我係咪冇準備，我先醒起佢曾經同我講過佢唔需要大魚大肉，只需要一張卡同一個蛋糕，每年同我慶祝就夠，我嗰刻就諗我遇到一個咁好嘅女仔，但佢講過嘅嘢我唔記得，係我同佢拍拖一個最大嘅遺憾。之後任何節日我都記得買卡，有時唔好當啲嘢係理所當然。」Anton就笑言：「拍拖方面我就冇咩遺憾，因為我覺得自己係做得幾好嘅男朋友，佢哋只會讚我。」唯一已婚的Sora就笑言：「遺憾結咗婚？我無憾啦，但呢首歌對我嚟講反而唔係睇感情方面，我着重係晴天同雨天咁簡單嘅嘢，你所擁有嘅嘢、唔在意嘅嘢有一刻都會有機會消失，呢首歌係去提醒每人要珍惜身邊已擁有嘅嘢。」

P3]

提到MV中文迪是男主角，並邀請到米雪姨甥女徐頴堃演女主角，但兩人卻沒甚親密場面，文迪笑言：「所以好嬲，上次Anton拍MV好着數有身體接觸，所以其實今次MV我一直唔想做男主角，因為寫demo時我已知係唔開心講分手，導演又冇加啲sweet嘅回憶畫面，淨係得分手，所以今次做男主角我好似蝕咗咁。」Anton抵死笑他有一幕算是最親密，就是兩人隔住塊膠片互望掂手。而MV亦有難度，眾人除了要淋雨濕身外，文迪更要將副歌倒轉來唱，配合鏡頭營造雨水向上的畫面，特地花了一段時間來練。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc