王羽台灣留院　王馨平9個月冇探爸爸

歌手王馨平今日出席商場舉辦的音樂會，她透露因疫情關係，很久沒有參與類似工作，問到在商場演出，壓力會否較少？她說：「唔會，依家啲人興直播，會放上網不斷翻睇，所以做任何騷都會緊張，我近兩年都少唱現場，同觀眾面對面。」她稱會獻唱其經典作《生命有價》傳遞正面訊息：「以前唱呢首歌，都估唔到首歌影響咁大，可以持續咁耐。」

另外，提到之前父親王羽被誤傳死訊，她指父親身體情況穩定，一直在台灣的醫院：「有專業嘅醫生、護士照顧，我哋仲請咗兩個貼身護士24小時睇住佢。（有冇去探過爸爸？）對上一次去探佢已經係一月，有大半年冇去探佢，冇辦法，來回要隔離28日，我喺香港日日要返工教瑜伽，而且就算去到台灣，之前醫院都唔畀探訪，我妹妹喺當地住，佢會負責照顧爸爸多啲，我哋兩姊妹感情好好，大家會互相體諒。」

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