BMW M系雙雄　大鼻最搶Fo

專門開發寶馬（BMW）高性能車款及原廠性能改裝套件的BMW M GmbH，最近為M3 Sedan及M4 Coupé一次過發表全新基本版和Competition版，最快明年3月推出市場。

首先M3 Sedan是四門五座轎跑，M4 Coupé則是雙門四座轎跑。而基本版和Competition版最大分別在動力輸出和傳動兩大方面。無論是那個車型和版本，均換上全新大面罩，配全車M擾流套件、CFRP碳纖複合材料車頂、新款前18吋後19吋鍛造M輕合金輪圈及M四出尾喉，霸氣得很。

全新M3 /M4 ，無論是基本版或Competition版，清一色搭載3.0L 直六M TwinPower雙渦輪增壓引擎。M3 /M4 Competition版經調校後，最大馬力510hp，峰值扭力650Nm。搭配採用Drivelogic三段換檔邏輯的八前速 M Steptronic波箱，僅需3.9秒便完成0-100km/h加速。M3 /M4基本版最大馬力480hp，550Nm峰值扭力可於2,650至6,130rpm較長的轉速區內無間輸出，較Competition版的2,750至5,500rpm峰值扭力輸出區還要來得早和持久。配上更輕，且具備快速轉檔輔助功能的六前速手動波箱，0-100km/h加速只4.2秒完成。使基本版的車重較Competition版輕上25kg。

強大動力，有主動式M懸掛的電子控制避震及M Servotronic可變助力轉向加持和有最強的DSC動態穩定控制系統輔助，動態操控表現進一步提升。該DSC動態穩定控制系統，除具備M Dynamic模式，還首次加入集成式限滑差速和具備10段調整的M循迹控制，允許更大幅度又平穩的飄移過彎動作，絕對能滿足對性能及駕駛樂趣有要求的車主。