行山記錯路！曾淑雅攰爆行足5粒鐘

重陽節又是登高最佳季節，近年不少藝人都有行山習慣，不知他們可有特別推介的行山路線，同埋行山時又可有遇過難忘的趣事可分享呢？

長腿女神曾淑雅（Jumbo）坦言近日天氣清涼特別適合行山，感覺好舒服，有行山習慣的她推薦飛鵝山，及者獅子山兩條山路，除了交通便利，途經的城景又靚，她說：「獅子山路程雖短，但需要體能多啲，因為有好多梯級上去，飛鵝山就長少少，但行石屎斜路比較適合一家大細。」不過她建議大家出發前，要睇清楚入去同走的路線圖，因為不同路線有不同難度，她說：「好似飛鵝山有個出名危險點叫自殺崖，所以要睇清楚或者搵熟嘅朋友先好行嗰邊方向。」

她最難忘有次朋友帶路，由馬鞍山經昂坪再落西貢，本來好易的路線因朋友記錯路，結果行多咗4個山丘，比原定時間多了一倍足足行咗5個鐘，她笑說：「始終行山係冇退路，最後Keep住行，都有因禍得福嘅，因為馬鞍山有近600米咁高，個風景好靚，但真係幾攰。」

黎諾懿推介大東山，他說：「大東山嗰度有芒草睇，特別秋天時全個山頭都係金色，真係好靚，有時仲會有意外收穫，會見到發哥（周潤發）。最難忘都係去大東山，有次同張達倫去嗰度行山，貪玩行一條唔係行山路缐，到中段時啲草太高，有少少迷路，搵咗好耐先搵番條路，印象好深刻。」

謝芷倫：「我會推介西貢白馬咀，因為唔算好難，好適合新手行，沿途只係有幾次上下坡，前面會望到牛尾海，對面仲可以見到科技大學，而礁石位就係打卡熱點，成日有好大嘅浪花拍上岸，影出嚟效果非常有動感，但就要小心比較濕滑。我記得上次去行嘅時候遇到一個男仔行山友，佢得自己一個人影唔到相，我就幫佢影，仲影咗好多張。」

韓君婷：「最近興行山，我覺得係好好運動，對身體好嘛！但路線就每個人都唔同，有人就鍾意大埔，有人就鍾意大帽山，而我自己呢，一諗起行山就會想去山頂，由半山上到去山頂，再喺上面慢慢兜番個圈，再落西環，基本可玩一日，又可以飲杯咖啡，又可帶寵物一齊行所以我會揀行山頂！」