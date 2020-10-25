阮兒行電腦商場攞靈感　露腰晒腿拮魚蛋任𥄫

無綫小花阮兒日前獨自現身深水埗的電腦商場，為新劇角色找靈感。去年無綫一套《金宵大廈》，造就了李施嬅和陳山聰這對奪獎CP。除了Alex（李施嬅飾演）和阿蕭（陳山聰飾演）的故事精彩，舞女莎莎（阮兒飾）和芳芳（尹詩沛飾）的同性戀悲慘故事，亦相當破格！有樣有身材的阮兒，在劇中的演出有血有肉，打破「花瓶」印象，令觀眾頗有驚喜！

親自視察玩新Game

在《金宵大廈2》，阮兒被委以重任，劇中她飾演一名IT電腦人，專寫遊戲程式。為了更了解劇中將會接觸到的電腦配件和遊戲，阮兒日前親自到了IT人必到的深水埗商場「視察」！

嬌滴滴的她，一身潮人打扮，跌膊露臍TEE配熱褲，頗為誘人。她不在意身邊「麻甩佬」的目光，邊行邊看最新電腦配件，又不客氣地走到店內試玩新遊戲，非常投入。之後她再到商場外的小食檔「拮魚蛋」，相當貼地。

愛到遊戲鋪打躉

她受訪表示很愛打遊戲機，以前已常到這個商場流連，這次為新劇角色，需要來觀摩！她說：「今次係我考試之作，因為角色係IT人，呢段時間我狂睇劇本，如果唔使開工，我直頭唔出街。但嗰日好想去感受一下電腦世界嘅迷幻先會落去，順便睇吓新Game！」

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