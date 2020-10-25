《使徒行者3》蔡思貝為任務被迫接受張振朗？

由苗僑偉、張振朗、蔡思貝、許紹雄和洪永城，演出的無綫劇《使徒行者3》第15集，講到苗僑偉與許紹雄爭票支持新龍頭。苗僑偉為了江湖飯局，湊夠支持張振朗的票，而四出奔走，又將「南山三寶」的大茄、辣椒和炸蛋三人也收復。

苗僑偉的動作驚動了許紹雄，二人爭奪大聖爺的支持，許紹雄準備出兩百萬請大聖爺，苗僑偉卻更狠辣，派黃翠如抓了大聖爺的獨子蟶子上車，企圖要挾大聖爺，不過最後卻被許紹雄派人用電單車追截，搶走人質蟶子！

至於同樣是臥底的洪永城飾，他被警司陳麗群命令，要接近毒販高佬森，目的是調查與黑社會秘密交易的內鬼，嫌疑人原來又係袁偉豪，期間洪永城為要埋高佬森身，要表演從被毒死的毒販胃內毒品取出，因而獲得信任。

張振朗親自出面，邀請林峯助選坐館，另一方面又向蔡思貝表白，蔡思貝雖然迷得張振朗神魂顛倒而對任務有利，但卻不想發生真感情婉拒張振朗的愛，但又怕關係有變而事敗，心情忐忑。

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