女神園都　滴汗更迷人

熱愛運動嘅女仔零舍吸引，一來身材健美，二來做運動有助促進新陳代謝，可以令成個人變得容光煥發，好似今日介紹嘅園都，除咗係一位絕色女神，仲好勤力操弗自己，每次搞到流晒大汗都會流露出一種令人難以抗拒嘅媚態呢！

媲美原幹惠

相信唔少寫真迷同小弟一樣，好掛住一位擁有正統派美貌、形象健康又好波嘅寫真界天后，冇錯，佢就係原幹惠！據聞阿妹喺3年前「退役」之後，走咗去外國留學，到底日後會唔會回歸寫真界，仍然係未知數，好彩寫真界不乏高質美女，今年27歲嘅園都，就同原幹惠有幾分相似，除咗生得一副花容月貌，仲散發住迷人女人味，身材亦相當豐滿，擁有一對質感天然嘅G奶，加上一身肌膚白滑到幾乎反光，簡直係絕色女神，唯一美中不足嘅係，佢條腰略為粗咗少少，但係做啲運動，絕對可以收得到，咁就真係完美喇！

汗濕照多人讚

園都嘅出道，原來係同睇波有關，當年星探喺東京一個球場發現咗呢位美女，事務所想將佢塑造成第二個壇蜜，但係明眼人一睇就知園都比起壇蜜更索，淨係胸前一對G奶已經贏晒，所以走健美路線已經夠晒吸睛，毋須扮到妖妖冶冶。由於園都嘅形象活潑又好動，甚至玩到香汗淋漓都唔介意，唔少同運動有關嘅媒介都主動搵佢合作，幫手推廣吓露營、打Golf等活動，而佢亦都表現得好投入，玩到笑容滿面，所以好受媒介歡迎。

除咗做運動，園都亦好享受浸溫泉同沖熱水涼，早排為某雜誌拍攝寫真專輯時，影底咗唔少香汗滿身嘅靚片，結果喺社交網被瘋傳，火速獲得逾萬個點讚，證明佢嘅魅力真係好勁呀！