視帝孭重飛！馬國明4套劇揸手　黃心穎獲放生

《TVB節目巡禮2021》中介紹了無綫來年在翡翠台及收費台的電視劇集，當中以去年視帝馬國明的演出最多，一人獨佔四套劇的主角，包括《BB大晒》、《白色強人II》、《兒科醫生》以及現正在收費台熱播的《使徒行者3》；而陳山聰與陳豪亦有三套劇，前者有《大步走》、《超能使者》及《金宵大廈2》，後者有《愛美麗狂想曲》、《白色強人II》及《陀槍師姐2021》；其他小生郭晉安、譚俊彥、王浩信等就平分秋色，每人各佔兩劇，近年備受力捧上位的何廣沛也在《異搜店》及《食腦喪B》中擔任男主角。

至於花旦方面，之前受負面新聞纏身的黃心穎獲放生，主演的劇集《堅離地愛堅離地》解禁播放，片花中心穎更有兩個鏡頭。另外，其他花旦如唐詩詠、黃翠如、張曦雯、李佳芯同樣有兩劇在手，勢均力敵，反而來年有不少外援及久未拍劇的花旦助陣，包括惠英紅、萬綺雯、宣萱、胡定欣、岑麗香及鍾嘉欣等，令人相當期待。

而在播出的片花中有不少出位場面，王君馨在《失憶24小時》中身穿睡衣有性感演出；《超能使者》有很多動作場面及特技效果，唐詩詠穿着婚紗被車撞到起飛，劉穎鏇亦毫不錫身，起膝大打對手，又被陳山聰雙手按胸，相當搏命；黃翠如在《七公主》中被淋糞；黃智雯與王浩信在《刑偵日記》內有床戲，兩人在床上咀嘴；萬綺雯及歐陽震華這對在《伙記辦大事》內也有搞笑壁咚場面。

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