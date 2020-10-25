實彈測試　隆胸保到命？

呢個世界有好多引人入「性」嘅都市傳聞，但係有幾多人會認真看待，甚或親身驗證？話說坊間有傳胸前僭建假波可以保命，事關假波可令子彈轉彎，即使被槍擊都唔怕，結果有人真係走去做實驗，係咪好Crazy呢？

事緣喺2018年有個曾接受隆胸手術嘅女人遇上槍擊案，子彈擊中左胸，送院後發現，子彈喺貫穿左乳矽膠袋時，竟然會轉彎，令心臟冇被射中，最終大步檻過。究竟子彈射中假波係咪會轉彎呢？一個名為「FullMag」嘅視頻，以450cc矽膠袋進行實驗，先用胸圍罩住，再同一個西瓜綁埋一齊，然後以點22口徑曳光彈射擊，結果彈道真係會轉彎！跟住佢哋再用點50口徑來福槍子彈射擊，結果直線貫穿。實驗證明，彈道之所以會轉彎，同射擊位置、子彈種類、子彈口徑等因素有關，所以話假波保命呢一點唔係次次得！

主人曳曳 狗狗搞破壞？

當主人同伴侶曳曳時，身邊嘅寵物會有乜嘢反應？有日本女網民喺社交網表示，曾經問過有養狗嘅女性朋友，會唔會喺曳曳時，為免受到騷擾而將狗狗困喺籠入面，結果有唔少人回應，有人話自己嘅狗會走去舔男友嘅屁股，甚至舔吓主人嘅乳點，又有人指狗狗會好識趣咁離開。至於有養貓嘅人就話，男友嘅蛋蛋試過被貓貓攻擊添，唔知大家嘅寵物又會唔會喺你曳曳時搞搞震呢？

四級網劇 變愉虐教材？

話題電影《格雷的五十道色戒》令好多人對愉虐題材產生好奇，於是有唔少相關影視作品相繼登場，其中有套四級網劇更被愉虐愛好者視為教材級作品！呢套劇叫《Safe Word》，由著名瑞典情色導演Erika Lust執導，仲特登搵嚟愉虐專家做顧問。故事講述女主角Christie遇上型男新鄰居，初次嘗到愉虐嘅滋味，之後就無法抽身，陷入對方嘅愉虐世界。導演話，希望透過作品改變大眾對愉虐嘅偏見，唔知你又點睇呢？