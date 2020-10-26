周柏豪做硬麻辣外父　為囡囡願做跟蹤狂

周柏豪由男神搖身一變成為人父，他曾聽過一段說話，感受很深：「小時候，囡囡跟着爸爸去認識世界，當囡囡長大時，就會發現囡囡才是爸爸的全世界！」對於圈中多位天王、男神都是生女，柏豪搞笑說：「報仇吖嘛！還番畀人！」他坦言囡囡令他的生活習慣全部改變，甚至變得錫身，他說：「以前鍾意揸大馬力嘅車，但依家安全最緊要，因為自己條命唔再屬於自己，有咩事牽連好大。」

柏豪的衣着風格向來偏向黑色或深色，如今打開衣櫃，他會選擇有顏色、有公仔圖案的衫，他笑說：「因為囡囡鍾意吖嘛，佢一伏埋嚟，見到有公仔就會咬㗎喇，用隻手掂吓搣吓，着衫好簡單嘅事都會諗咗佢先，因為要着啲有嘢嘅衫，令到佢同我有溝通。」

最近開始投入新歌宣傳工作的他，雖然捨不得離開女兒，但明白必需要面對：「個女都要成長，都要面對爸爸媽媽有朝一日會離開佢，佢都要獨立，我要學習離開我心肝寶貝去做嘢。」柏豪好想見證女兒每分每秒的成長，自爆家中擺了好多攝錄機，他笑說：「我老婆話我一定係麻辣外父，會監控住個女，第日個女拍拖，爸爸嘅我喺屋企扮好慈祥咁，其實會派助手、阿叔去跟住佢哋。」

柏豪有三兄弟，女兒是爸爸媽媽的第一個孫女，連Cool爆的爺爺也被融化：「我阿媽話湊我三兄弟大中細碼見過晒，梗係鍾意女，我阿爸簡直變咗另一個人，從來冇聽過老竇用BB聲嚟講嘢，佢仲日日喺屋企自言自語又傻笑，原來佢喺房睇緊孫女啲片，我老竇比較冷漠，但依家最開心最入心係佢。」

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