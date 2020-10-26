吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時

宜：動土、結網、移靈

忌：開渠、修井、納畜

幸運方向：坐南向北

幸運數字：3、4、6、8

幸運顏色：藍

生肖指數 是日吉星：豬

鼠：→ 要認清目標，別受太多人影響你的立場，這樣會使你慢慢失去應有自信心。

牛：→ 所謂朋友其實是小人，他們會干擾你完成心願的行動，宜特別小心防範！

虎：↓ 伴侶間最重要是互相信任，多疑只會令關係每下愈況。造成不良的結果。

兔：→ 情感問題是時候處理了，不要一天拖一天，事情不解決不代表問題不存在。

龍：→ 對別人的要求多多，嚴於律己是好事，但是放在別人身上則是另一回事。

蛇：↓ 今日容易生氣，不自覺地以帶刺的言語和同事應對，這會傷了大家的感情。

馬：↑ 今天戶外的活動可以帶給你好運氣，不妨與朋友到郊外走走，轉轉運氣。

羊：→ 對方的無理取鬧，令你非常不愉快，最好能忍一忍，因為他其實在試探你。

猴：↓ 是日沖煞，最好注意一下你的飲食習慣，稍一不慎很容易引起腸胃不適。

雞：→ 家人是你快樂的重要泉源，任何時候都不應在家無端發惡，影響大家心情。

狗：↑ 和一個相識已久的朋友，突然有更深的溝通，成了無所不談的親密好友。

豬：★ 戀愛運上升，外出時宜裝扮得更有型有格，將有不少異性為你動心呢！

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：事業運稍佳，但壓力較大，爭取發展良機同時，宜爭取休息，以保持鬥志和狀態。

金牛：事業運雖好，但人事阻力或會稍大，宜注意溝通及人際關係，小心處理文書等。

雙子：出勤、公幹及海外項目等或有阻力，小心處理人際關係及交易過程，進展將更佳。

巨蟹：財運稍遜，出門、旅遊等，小心看管財物。出勤、出差等宜注意交易等工序為佳。

獅子：戀愛運雖好，但情緒及家庭運一般，宜注意言談態度，溝通及相處情況將更和順。

處女：工作運稍佳，但精神狀態稍遜，或會易感疲倦，開單等機會不乏，但需多予耐性。

天秤：人緣及桃花運稍佳，但社交運不穩，人事問題或會較頻，不論公私，宜多予協調。

天蠍：情緒及家庭運不俗，但家事或會較頻，公事壓力或會較重，宜多放鬆，避免毛躁。

人馬：辭令及思考力佳，但就宗教、旅遊、嗜好等話題，較易引起意見分歧，避免爭辯。

山羊：財運雖好，但經濟狀況卻處於變動期，趁機檢討與重整，將有助達致長遠改善。

水瓶：人氣較旺，但戀愛運卻帶點不穩，宜多體貼伴侶的需要和感受，關係將更和諧。

雙魚：士氣較旺，但身心狀態稍遜，或會易感疲倦，宜爭取休息，減少公餘社交或應酬。

預測：本周大市，交投氣氛將較保守被動。