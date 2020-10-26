東方日報C1：葉璇直播爭貨　傳與何潔互毆

「惹火女王」葉璇出名率直火爆，早前頻頻踢爆女星整容、不和等娛圈秘聞。日前她亮相內地直播帶貨節目，驚爆與同場內地歌手何潔為爭產品而大打出手，隨即引起網民熱議，更翻出原來看似並無交集的二人早有「牙齒印」， 新仇舊恨交織下正式決裂！

內地近年興起「直播帶貨」，帶挈不少藝人撈得風生水起。內地網絡節目《奮鬥吧主播》食住熱潮，廣邀多位中港女星包括蔡少芬、李彩華、陳法蓉及黃奕等一同推銷產品，陣容鼎盛。早前疫市帶貨創下每月銷售額突破4,000萬人民幣（約4,680萬港元）紀錄的「帶貨女王」葉璇，前日聯同「超級女聲」的何潔、王琳、劉美含、司雯嘉等一齊帶貨，節目官方社交網上載眾人合照，見她們打成一片，豈料有網民踢爆當日錄影時，葉璇與何潔發生肢體衝突事件！

疑拉扯批㬹

自稱被抽中做現場觀眾的網友表示：「他們節目有那個葉璇，然後葉璇直接就跟何潔兩個撕起來， 她倆在那兒選品，然後就爭起來了，爭起來以後（葉璇）直接一拳就把何潔給惹了，兩個人就吵起來了。」之後更有多個版本流出，有指何潔還手，演變成互毆，最後擘面離場；亦有指兩女互毆後被分到同一隊伍，繼續若無其事進行直播。

另有網民翻出二人早有轇轕，有指早年何潔與前夫赫子銘離婚時，葉璇曾於網上發文，意有所指表示「不只有出軌才是背叛，對感情不負責的行為全都是背叛」、「對從來不做家務，不盡夫妻義務的女方，男方離開也不叫渣男」，疑似暗寸何潔而結怨。

根據網上流出當晚的直播片段，葉璇與何潔一直表現友好，不時有講有笑，期間何潔即席獻唱，葉璇亦有在旁伴舞。及後講到某洗衣產品非常便宜，一眾主持即作勢「搶貨」，當時何潔與葉璇的確因爭奪貨品而有碰撞，葉璇疑拉住何潔，何潔則似批㬹反擊，不過兩女表現興奮，未見有人出拳。直播結束後，何潔上載為司雯嘉慶生的合照，同框有多位主持，但獨欠葉璇，直至眾星大合照，葉璇才有現身，再度引起網民聯想。

「節目宣傳手法」

葉璇受訪時否認指控：「節目的宣傳手法都這樣，不是事實，是節目組的宣傳手法。當紅的節目一貫都是用這種宣傳手法吸引關注，這都是節目組的標準宣傳方式。（會向節目組抗議？）沒有，可以理解他們的出發點。」問到會否為被謠傳打人致聲譽受損而提告？她表示：「不會，我沒有那麼無聊，對不實的消息，不理會就行了。」再問她與何潔的關係、是否以前有過節？她說：「我們是同組的選手，以前不認識，是第一次見。」至於有份參與該節目的李彩華，受訪時剛巧與葉璇一起，她表示二人看到報道時有一起討論： 「我哋完全唔知發生咩事，因為我唔係同阿璇一組，不過啱啱傾開偈就有講咗一陣。」

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