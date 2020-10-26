信和集團8大商場打造「日日Jetso日日Live」 全新網上平台

臨近「11.11」，信和集團旗下8大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、尖沙咀中心及帝國中心、中港城、黃金海岸商場及藍灣廣場將於2020年10月28日至11月11日期間推出「日日Jetso日日Live」活動！(客戶提供)

【營業資訊】臨近「11.11」，信和集團旗下8大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、尖沙咀中心及帝國中心、中港城、黃金海岸商場及藍灣廣場將於2020年10月28日至11月11日期間推出「日日Jetso日日Live」活動，打造全新網上平台，並聯同逾300間商戶，一連3個星期三下午1時30分以11折 (HK$5.5)發售HK$50商戶電子現金券，即買即用，現金券更可與商戶原有優惠同時使用，讓顧客日日有Jetso！

此外，三大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地更會一連15日，輪流於晚上7時正舉行Facebook直播銷售活動，主持人與店員會為觀眾每晚推介不同品牌的激抵貨品及優惠，顧客可先搶購預售証，憑預售証到商戶即可以低至24折的優惠價購買不同類型貨品！而於推廣期間的每個星期三下午1時正，更會有額外直播活動，商場主持人會與星級嘉賓一同於直播中分享星級購物推介，讓觀眾於其後下午1時30分的網上購券活動有更明確的搶購目標！

至於「11.11」當晚上9時正，奧海城Facebook更會有壓軸「11.11終極瘋搶」網上直播活動，加碼增設超級瘋搶潮流熱賣商品，例如iPhone12、Dyson風筒及OGAWA 2滿足等人氣貨品！ S⁺ REWARDS會員以HK$11搶購「筍貨換領証」後，於指定日期內到參與商場禮賓處以指定之 S⁺ REWARDS點數即可換領該款潮流熱賣商品！

疫情催化營銷新模式 「日日Jetso日日Live」帶動線上線下購物

信和集團租務部市務及推廣總經理梁翠珊表示：「疫情下，消費者消費模式有所轉變，網上購物成為消費大趨勢。適逢「11.11」將至，信和集團旗下8大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、尖沙咀中心及帝國中心、中港城、黃金海岸商場及藍灣廣場將會聯同逾300間商戶，推出「日日Jetso日日Live」活動，並打造全新網上平台，利用線上電子現金券銷售，帶動線下商場人流及消費，促進線上及線下之間的融合。」

梁翠珊續指：「信和集團3大重點區域商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地更會輪流舉行Facebook網上直播銷售活動，顧客於直播時可搶購筍貨預售証，隨即便可以優惠價購買預留之貨品，相信能進一步帶動商場人流及消費。」

由於商戶現金券有效期至年底，梁翠珊期望，是次活動能進一步帶動商戶第四季的生意，預計整個活動期間平均生意額將比9月份上升20%。

全新網上平台登場 全城瘋搶11折商戶電子現金券

由2020年10月28日至11月11日期間，大家可於每個星期三下午1時30分登入「日日Jetso」網上購券平台(www.sino-malls.com/jetso)，以11折(HK$5.5)瘋搶各大商場，逾300間商戶的HK$50電子現金券，當中包括人氣美妝、美食、時尚潮流、生活及運動服飾等類別，包括Dior Beauty、YSL Beaute、SHISEIDO、GODIVA、McDonald's、誠品書店、UNIQLO及adidas等，而現金券更可與商戶原有之優惠同時使用，機會難逢。顧客成功於網上平台購買後，可直接到商戶使用該電子現金券，非常方便。

一連15日Facebook網上直播銷售 激筍貨品低至24折

由2020年10月28日至11月11日期間，三大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地會輪流於每日晚上7時Facebook網上直播銷售，商場主持人及店員於直播中為大家推介商戶皇牌產品，並於節目中提供皇牌產品之預售証購買連結，讓顧客以直播優惠價購買，部分更低至24折！

活動直播期間將會有不同的限量精選貨品，當中包括以HK$10搶購於奧海城人氣肉桂卷店Cinnabon的指定Cinnamon Roll特飲(原價：HK$42) ；以HK$468搶購於奧海城MUJI的可摺式軟身行李箱(原價：HK$780) ；以HK$630搶購於奧海城New Balance的男裝休閒運動鞋996(原價：HK$899)；以HK$379搶購於屯門市廣場GigaSports的adidas男裝/女裝運動外套(原價：HK$799)；以HK$2,170搶購屯門市廣場The history of Whoo的天氣丹華炫重生霜套裝(原價：HK$4,286)；以HK$180搶購於荃新天地My Little Korner的精選小童衣服(3件)(原價：約HK$700)；以HK$1,715.5搶購於荃新天地六福珠寶的「黑鳳梨」18K金項鏈(原價：約HK$2,290)。

「11.11終極瘋搶」壓軸登場HK$11搶購超人氣貨品

於2020年11月11日「雙11」當晚9時正，奧海城Facebook將會有壓軸「11.11終極瘋搶」 網上直播活動，加碼增設超級瘋搶潮流熱賣商品！S+ REWARDS會員可以HK$11搶購大熱貨品的換領名額，包括DYSON HD03 Supersonic 風筒(價值：HK$3,380)、DYSON AirwrapComplete頭髮造型器(價值：HK$4,280)、OGAWA 2滿足(價值：HK$7,980)、STAUB 24cm圓形燉鍋(紅色)(價值：HK$3,599)及Le Creuset 20cm圓形燉鍋(價值：HK$2,988)等，於指定日期內到參與商場禮賓處以指定之S+ REWARDS點數即可換領該款潮流產熱賣商品，精明消費者萬勿錯過！

S+ REWARDS 會員尊享額外優惠 以特低點數換領戲飛及現金券等禮品

S+ REWARDS 會員於日日 Jetso 日日 Live 網上銷售平台登記帳戶或登入時輸入 S+ REWARDS 會員登記之電話號碼，成功登記及完成購買程序後，即可於 S+ REWARDS 手機應用程式解鎖「11 Jetso 勳章」，憑此勳章，可於 S+ REWARDS 手機應用程式以 11 點數換領戲飛、商戶現金券及多款精選禮品。

信和集團商場「日日 Jetso 日日 Live」

日期：2020年10月28至11月11日

地點：屯門市廣場、奧海城、荃新天地、尖沙咀中心及帝國中心、中港城、黃金海岸 商場及藍灣廣場