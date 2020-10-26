孫燕姿唱《志明與春嬌》　「麥閣」變Michael

出道滿20周年的新加坡天后孫燕姿繼6月無預警直播開唱引發歌迷強烈反響，日前又精心策劃及製作一場Live騷，一向親和力十足的燕姿依然不改清新本色，簡單T恤、牛仔的搭配出現在鏡頭前，以第一視角的自拍鏡頭出場與線上歌迷一下子拉近了距離。據燕姿自己介紹，演出現場特別選擇在50年前父親當學徒的地方，以父親當時初學時的勇敢與努力，去讓自己更加篤定的相信那種內心深處想一直「做自己喜歡的事」的堅定力量。該場地原本是新加坡最早期的發電廠之一，如今已改建成演出場地，燕姿也希望在這樣意義特別的場地中，帶給大家不一樣的感官體驗。

燕姿以一首膾炙人口的《神奇》動感開場，上次線上演出後，不少歌迷都期待偶像再開Live時，可以翻唱那些她自己鍾情的、其他歌手的好歌。當晚她不負眾望地選唱了自己非常喜歡的樂團Catatonia的英文歌曲《Dead From The Waist Down》，與大家分享這首自己覺得很適合不自覺思考人生時聽的歌。她又還翻唱了好友五月天的《志明與春嬌》，演唱前更大方與大家分享，自己曾一度因為把歌曲中的歌詞「麥閣」（閩南語詞，意為“別這樣”）聽成了「Michael」而鬧了笑話，所以索性幫歌曲取了小名為Michael。

面對今年疫情的特別情況，燕姿也表示：「我們都在過一個很不一樣的冬天！」並唱出十分貼題的《當冬夜漸暖》，來表達希望與大家一起面對困境、一起期待美好到來的心願，最後她特別選擇以《平日快樂》為音樂會做結尾，把最暖的祝福送給每一位歌迷。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc