【激有夫妻相】胡杏兒複製老公造型　箇中原因甜到漏

正於大陸錄影真人騷《演員請就位2》嘅胡杏兒，早前挑戰電影《誤殺》中由陳冲飾演的警察局長「拉韞」一角，為求更似原作，胡杏兒將頭髮梳起，然後用上大量Gel，女扮男裝上陣，但造型原來係Copy老公李乘德！

因為工作分隔兩地嘅兩人只好用視像見面嚟解相思，呢日杏兒老公就上載佢哋視像緊嘅截圖上社交網，見到老婆Copy自己嘅造型，李乘德用英文留言話：「Excuse me Mrs Lee.For your latest acting project did you straight up steal my look or you just miss me too much? （李太，你為了你的《演員請就位2》，直接偷了我的造型，還是你只是太想念我）」然後他再用廣東話拼音問網友，我哋兩公婆似唔似樣？杏兒留言回覆話：「Sorry I copied your signature style, so that I could feel that you are by my side when I act（唔好意思，我複製咗你個造型，咁樣我會覺得你喺我身邊當我演戲時。）」真係甜到漏！好友陳敏之留言：「完全係夫妻相」李施嬅就留言：「Twins」。

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