【激有夫妻相】胡杏兒複製老公造型　箇中原因甜到漏

正於大陸錄影真人騷《演員請就位2》嘅胡杏兒,早前挑戰電影《誤殺》中由陳冲飾演的警察局長「拉韞」一角,為求更似原作,胡杏兒將頭髮梳起,然後用上大量Gel,女扮男裝上陣,但造型原來係Copy老公李乘德!

因為工作分隔兩地嘅兩人只好用視像見面嚟解相思,呢日杏兒老公就上載佢哋視像緊嘅截圖上社交網,見到老婆Copy自己嘅造型,李乘德用英文留言話:「Excuse me Mrs Lee.For your latest acting project did you straight up steal my look or you just miss me too much? (李太,你為了你的《演員請就位2》,直接偷了我的造型,還是你只是太想念我)」然後他再用廣東話拼音問網友,我哋兩公婆似唔似樣?杏兒留言回覆話:「Sorry I copied your signature style, so that I could feel that you are by my side when I act(唔好意思,我複製咗你個造型,咁樣我會覺得你喺我身邊當我演戲時。)」真係甜到漏!好友陳敏之留言:「完全係夫妻相」李施嬅就留言:「Twins」。

