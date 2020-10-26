山火襲元朗　《愛回家》George凌晨狗場救小生命

憑處境劇《愛．回家之開心速遞》「George」一角而成功入屋嘅張明偉，絕對係義氣仔女，尋日八鄉大江埔村發生火警，山火逼近附近狗場，過百隻貓狗生命受威脅，負責人緊急疏散撤離並在網上作出緊急呼籲支援，當中張明偉就義不容辭凌晨獻身拯救動物！

張明偉於社交網發文，指尋晚臨瞓前喺網上見到要人手，佢換件衫就出發，去到現場佢自己有咩就派咩，好似幫手用毛巾冚住啲籠等狗仔唔會驚，又同其他義工齊齊熱心救小生命出生天，徹夜未眠咁進行救援，佢自己都嗌感動。最後佢仲呼籲大家以後拜山記得整熄火種先好離開：「好明白冇人存心想有火警，但有時無心之失都可以有好大代價，甚至連累無辜。希望大家上山（唔只拜山）真係要特別小心，做個負責任嘅人，記住記住記住要整熄火種。🌊🌊🌊」

「George」咁有心出晒力咁做救援，都令到唔少網友留言大讚佢，為咗小動物都咁有心，一定係有情有義呀！

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