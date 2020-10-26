香港迪士尼必去打卡位 首推奇妙夢想城堡

方心一家又再出動，帶大家入去搜羅最正打卡位。

家陣冇得周圍飛，個個都要留港搵節目去玩，講到玩就當然約齊一家大細和老友，去番轉香港迪士尼樂園喇。樂園自9月重開之後，繼續做足健康及安全措施，城堡仲帶來耳目一新的全新面貌，方心一家立即出動，入去搜羅最新打卡位，去片！！

13位公主的奇妙夢想城堡

提到打卡位，必到是即將完成華麗變身的奇妙夢想城堡，由粉藍、粉紅、金等多色相間，用色繽紛之餘，城堡亦以13位迪士尼公主為設計靈感，而每個尖塔都代表一位公主，小公主們見到都會歡喜若狂，城堡將於今年下旬隆重揭幕。

美國小鎮大街歎雪糕

玩到累的話，位處美國小鎮大街的雪糕店，外觀用上充滿無限幻想的粉色裝潢，再歎番杯透心涼的的雪糕，適合打卡放上社交平台，亦不失為小休的好地方，叉足電又可以繼續去玩。溫馨提示，除飲食以外，記得要戴口罩啊。

「自拍點」與迪士尼朋友自拍

入到樂園，當然要跟迪士尼朋友影相打卡，而為了保持社交距離，樂園內各處設有「自拍點」，讓賓客與喜愛的迪士尼朋友在適當的社交距離下自拍，一樣搵到最佳角度影靚相。

搜羅全新精品帶回家

新角色小海龜OluMel可愛又Cute爆，都有一大堆精品選購，難怪小朋友不捨得放手。另有全新三眼仔Alien Remix系列商品，三眼仔扮演其他迪士尼及彼思人氣動畫電影的角色，包括《超人特工隊》、《沖天救兵》、《海底奇兵》、《玩轉腦朋友》，造型勁搞笑。

必食反斗奇兵甜品系列

樂園在反斗奇兵大本營推「反斗奇兵25周年與三眼仔Alien Remix」甜品系列，全部用上都有特別造型，例如有巴斯光年綠茶奶凍杯、勞蘇香蕉蛋糕、三眼仔Alien Remix特濃朱古力餅等，還原度十足。

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