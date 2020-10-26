兩「紅」相遇　打造TANKER面料Jacket

1935年由吉田吉藏（Kichizo Yoshida）在東京創立的吉田鞄製作所（Yoshida & Co.），一直以「一針入魂」的嚴謹精神製作各類型實用性及耐用性兼備的袋款，上班一族以及潮男潮女都必定有買過最主打的PORTER袋款，當中第一個買的袋款好大機會都是TANKER系列，畢竟1983年推出靈感源自美軍褸款MA-1的TANKER系列就是品牌最經典的款式，辨識度高之餘亦夠長青襟睇。今年，PORTER為紀念吉田鞄製作所誕生85周年，特別與美國牛牌代表LEVI'S攜手推出採用TANKER面料打造的Type II Trucker Jacket，將兩個品牌最膾炙人口的單品設計結合。

PORTER x LEVI'S Type II Trucker Jacket設計用上TANKER袋款所使用的獨特質地製作，分別推出最元祖的軍綠色（Sage Green）及黑色兩款，同樣配襯搶眼的鮮橙色（Rescue Orange）內裡，而褸款胸前雙袋當中右邊口袋就改成PORTER立體迷你袋設計，可以拆卸並配合附送的肩帶獨立使用，而袋上鈕扣就換上壓印兩牌名字的啪鈕，為此款限量發售的聯名褸款注入獨特性。