【娛刺撈飯】學定冇衰！同明星拍拖必勝法

周星馳喺《食神》入面話齋：「孔子同耶穌都講過，初戀無限美」點解無限美呀？因為十之八九嘅初戀都係分手收場，完美咁演繹咗有遺憾先完美！之但係凡夫俗子，癡男怨女嚟嘅啫，情到「聾」時，乜嘢忠告都聽唔入耳。明知逝去感情留不住，都硬係要搲爛塊面。

好似有「狂野空姐」之稱嘅落選港姐廖慧儀咁吖，早排被傳撻着無綫節目《#後生仔傾吓偈》嘅孔德賢，搞到圈外男友Sam㷫到喺社交網公開畀Warning，叫孔德賢唔好再搵自己女友。

約都冇咁啱嘅係，現年54歲藝人林利，佢結婚唔夠年半嘅台灣老婆Erin，早排亦都上載咗老公同女藝人陳柏渝嘅電話訊息截圖，意圖喝退疑似情敵。值得留意嘅係，Sam冇幾耐就喺社交網發文宣布被狠飛：「係咪因為入咗娛樂圈擴闊咗眼界，回頭看所有嘢，覺得我甚麼都不是？」而Erin就死死地氣公開「道歉」：「對不起，我以後不會再干涉你們的聯絡，喜歡怎麼問候都可以」唉，人類點解要重複同樣嘅錯誤呢？

即係咁圈外人要同藝人發展感情，就要預咗將會生活喺無盡嘅猜疑入面。就算你嘅藝人情人對你好專一，但人紅就唔多唔少有緋聞，除非你希望另一半永遠做老臨啦，否則一定有排你煩。

尤其係廖慧儀，你去佢社交網睇吓，入面啲相，着咗九成唔係着住瑜伽褲就係運動tube top，絕對可以用著名足球評述員黃興桂嘅金句嚟形容：「後生、有身材、有活力」如果自問內心唔夠強大，咁都係憑實力單身好嘞！

廖慧儀講過，佢拍過五次拖，最深刻嘅一次係中學到大學嘅青梅竹馬男友。「佢先入大學呢個花花世界，喺一個要慶祝嘅日子，畀我發現佢瞞住我約其他女仔出街」初戀有遺憾，完美到永遠記住你！

咁你又估吓，大學校園花啲吖，定娛樂圈花啲吖嗱？嗱，依家唔係話入U、入娛樂圈，就一定見異思遷，「愛到入城大也分開，預計之中」嗰隻。而係當一個人見識多咗，眼界大開之後，自自然然就會對身邊人重新評價。

冇比較就冇傷害，你表現得成熟、有深度、有風度，技壓群雄都仲好啲，你表現得bitchy，就真係好難令人繼續鍾意囉。睇吓林利喺老婆送咗個咁大嘅「驚喜」畀佢之後，佢灰到話：「不要再玩這個遊戲了，我早就很累。」

梗係啦，做娛樂圈嘅，平日開工要同人假笑、假好傾，已經好攰。收工仲要處理自己條仔、條女，無厘啦更嘅情緒波動？仲要將啲「私底下傾都得啫」嘅嘢，係都要揚晒出嚟，等冚世界人笑到自己面黃？喂，係人都憎啦，吓嘛？

對於嗰啲唔識點同藝人拍拖，結果搞出一大堆花生嘅圈外人，好心即刻記低以下呢套心法啦！同藝人拍拖就好似着咗條名牌底褲咁，舒服、溫暖，仲令你有種飄飄然、暗爽嘅自豪感添。但你知道自己着住咗條底褲就夠嘞，唔使擘大個喉嚨：「喂，睇吓我着咗條咩底褲！警告你呀，唔好嚟搞我條名牌底褲呀！」

事關咁做唔止滑稽，更加對內衣竊賊起唔到任何阻嚇作用。而最慘嘅係連條底褲都憎埋你，塵世間最痛苦莫過於此。