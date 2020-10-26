【香港估估吓】回到未紅時　城城MV誰人唱？

唱歌唱到天王級，拍戲拍到影帝級，是日壽星城城（郭富城）的演藝事業都算係亮點多多！

先由歌唱事業講起，30年前第一次推出個人專輯《對你愛不完》，即人氣爆升，據報取得100萬張的銷量佳績，仲因此被人封為「四大天王」，之後佢更三度獲得「最受歡迎男歌星」獎！

電影方面，城城?2005年與2006年分別憑藉《三岔口》與《父子》兩度奪得台灣金馬獎最佳男主角，10年後再憑《踏血尋梅》獲得香港電影金像獎最佳男主角獎，而且佢有份主演嘅《寒戰II》仲成為香港影史上華語電影嘅票房冠軍呢！

其實早响80年代中，即城城走紅之前，佢已經憑住出色嘅舞藝同俊俏面孔，獲得唔少演出機會，仲同過好多女歌手合作拍MV添！以下嘅MV截圖都曾經出現城城嘅身影，你能講得出歌者嘅名字嗎？

答案分別係周慧敏（左上，歌名係《台下女主角》）、鄺美雲（右上，歌名係《留下陪我》）、陳慧嫻（左下，歌名係《傻女 》）同黃寶欣（右下，歌名係《說謊的東西》）。值得一提，城城曾3度出演陳慧嫻嘅MV，除咗《傻女》之外，仲有《夜機》同《不住怨婦街》。