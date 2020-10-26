【心中激盪】F級孫慧雪中胸打鼓　網民睇到流鼻血

好有「料」到呀！

依家人人都可以做KOL，但要多人睇多人Follow就要絞盡腦汁諗吓辦法點吸Like！最近網上有段打鼓片突然喺網上爆紅，累積觀看次數已超過3百萬，點解咁巴閉？

片中呢位鼓手穿着開胸喱士上衣配熱褲敲擊《鬼滅之刃》主題曲，雖然腰間有贅肉，但網民都將重點放喺佢條深長事業線，睇到流晒鼻血，留言「不推不行，令人充滿能量，忍不住起立鼓掌」、「果然是當鼓手的料，胸大肌如此的發達~」、「看他打鼓真是一種享受呀」！見佢敲擊時心中激盪，更被指疑似動作太大以致走光！雖然外表吸睛，但網民都大讚佢好「鼓」惑，技術一流！呢位辣妹究竟係邊個？

原來係日本水着女星大崎由希，雖然只有1.55米，但擁有F cup巨乳，曾拍攝不少性感寫真，佢亦好大方，經常喺社交網大晒大膽露肉照！有網民仲話佢某啲角度幾似女神孫慧雪，無獨有偶，雪雪都曾經影過寫真，除咗樣似，身材都不相伯仲呀！

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