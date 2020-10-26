【共用阿媽】蕭亞軒飲男友黃皓「處男湯」感動到喊

台灣天后蕭亞軒（Elva）罕有孖男友黃皓參於內地真人騷《女兒們的戀愛》第3季，密密於鏡頭前大派閃光彈，雖然二人相差16歲，但透過他們日常生活中的Sweet爆互動可見，Elva猶如小公主般受到男友細心、溫柔的照顧，身為歌手的她工作日夜顛倒，黃皓為幫女友補身，專登趁Elva未起身就「處男煲湯」，煲定一大鍋補湯，誠意十足！當Elva睇見男友準備的貼心驚喜，即時甜入心，還邊飲邊感動到流眼淚，黃皓見狀秒速攬實女友安慰，簡單一幕令人羨慕。

Elva日前於綜藝節目自爆與男友相戀3年，進入了樽頸位，多次想過分手，同時男友黃皓坦言偶爾亦會打電話給媽媽傾訴，沒想到黃媽媽霸氣表示︰「我去陪你一個月，這樣也可以照顧你們！」後來他將事情告知Elva，Elva卻沒有排斥準婆婆要來，反而感動說︰「你知道有媽媽的感覺，你好幸福！」Elva媽媽很早便去世，內心一直缺乏母愛，所以當黃皓聽到Elva這樣說就更加心疼她︰「我的媽媽就是你的媽媽！」Elva再次被男友的愛溶化。

另一邊廂，已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君與老婆奚夢瑤，以夫妻檔參與另一個內地真人騷《幸福三重奏》，放閃程度不失Elva與黃皓，片中所見親自下廚的奚夢瑤，手執菜刀斬雞時，猷君笑說：「如果你的腳趾長成那樣的話，我肯定就不要你了。」奚夢瑤聽到即刻停手兼報以一個凌厲眼神，嚇得猷君改口︰「要的、要的，沒有腳趾也要。」成功引奚夢瑤發笑，兩公婆更經常深情擁抱大晒恩愛。

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