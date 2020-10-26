《木棘証人》劇透：浩帆被控謀殺頌盈營救

第六集 (10/26)

力基（羅仲謙飾）與下屬合力從正英（秦啟維飾）一組取得案發當天的閉路電視片段，再到現場搜證，發現一輛私家車的鏡頭可能會拍下案發經過。力基找到私家車車主甘志成，並從鏡頭片段發現車上有一把女聲。另邊廂，浩帆（韋家雄飾）在拘留所哭訴想離開，頌盈（張曦雯飾）遂向正英（秦啟維飾）的上司要求保釋浩帆。案中傷者不治，浩帆被控謀殺，被押往懲教署，眾人擔心不已，詠音（張文慈飾）自責連累浩帆。明鈞（徐 榮飾）要長樂（劉 江飾）簽署機器買賣合約，怎料詠音突然出現並拿出浩帆的授權書，指明由她代表處理公司之事……

第七集 (10/27)

頌盈對碧琪的行徑深感可疑，遂與浩帆到飛鵝山，發現碧琪（張秀文飾）、志成在車廂內偷情……力基等人在警署門外見到震東（黃煒溏飾）的女同黨麗瑤（袁潔儀飾），麗瑤道出震東之死一案的詳情。長樂苦求頌盈，讓麗瑤擔任公司的副總經理，頌盈縱不認同麗瑤可勝任，但仍心軟答應；卻原來麗瑤另有所圖。力基約頌盈見面，頌盈悉心打扮赴約。不過力基同時約了下屬、浩帆等，原來約會另有意義，頌盈略為失望。浩帆登門找力基，打算告訴他碧琪出軌一事……

第八集 (10/28)

力基下屬朱學仁留下一組數字後無故失蹤，重案組接手調查。力基循線索追蹤學仁可能身在碼頭，並在該處發現可疑血漬及彈頭。浩帆受到包裹啟發，想到破解數字的關鍵……學仁終被尋回，事件更牽涉販毒案。另邊廂，原來麗瑤利用公司的成衣貨品運毒。頌盈請力基到家中作客，打算向他坦白碧琪之事，但力基帶同碧琪、詠音前來，以為沒有機會和盤托出，誰知場面一發不可收拾……頌盈收到告密信，指公司有人出蠱惑，遂秘查告密者，終在公司有所發現。

第九集 (10/29)

明鈞設局成功博取頌盈信任，令她調查麗瑤。學仁憶述中槍當天見到一紋身女子，並把紋身圖案繪出。力基在追查紋身女子時在街上撞見志成，並發生衝突，期間志成意外受傷，卻誣衊力基傷人。碧琪斥力基公報私仇，更怒摑他……力基感情受創，自困房中。另邊廂，頌盈偷偷查看麗瑤的電腦，被長樂看見。浩帆探望力基，卻發現他不在家。眾人合力尋找力基，頌盈在力基家樓下找到他，意外將他推入升降機。力基再於升降機內暈倒，頌盈大驚……

第十集 (10/30)

力基請辭，得新維挽留。詠音約見新維，質疑他幫女兒做功課，新維說出力基辭職之事拉開話題，並趁機離去。詠音緊張通知力基下屬有關力基有意辭職，學仁更與力基鬧翻。頌盈監視麗瑤行蹤，突然被一群小混混追捕。頌盈危急間致電力基求助，力基趕到救走頌盈。頌盈拍下一可疑女子的照片，浩帆發現女子後頸的紋身，遂向學仁查問。力基與下屬跟蹤女子，終在詠音、頌盈幫助下清楚拍到女子的紋身圖案。力基懷疑麗瑤與毒品案有關……

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