【居英生活】英國搵工 實用須知

決心移居英國的你，其中最擔心，就是找不到工作。在英國求職，無論是工資水平、入息稅制、還是求職平台，大家都一定要知清楚，才能突圍「搶工」，盡快穩定生活，減少坐食山崩機會。

英國工資水平

根據2019年4月的英國政府統計資料顯示，英國全職工作者入息中位數為周薪£585（約HK$5,850），月薪大概為£2,535（約HK$25,350）。不過港人初到貴境，更須要知可能是英國最低工資，年齡不同指標也不同（參閲下表），並每年4月皆作調整。

英國入息稅制

按今年度稅制標準，英國打工仔個人免稅額為£12,500（約HK$125,000），年薪在此收入以上，稅階愈高稅率愈高。

除了入息稅，英國打工仔還要交國民保險費（National Insurance），才能享用國家福利和退休保障，凡月薪£792至£4,167交12%，在此以上則交2%。另外還有工作退休金（Workplace Pension），由僱主替員工供款，員工如沒提出退出員工供款，亦須每月供款。

最常用搵工平台

英國搵工有很多平台，網上網下都有途徑，有政府的也有私人的，你可從中選擇適合的或「漁翁撒網式」嘗試。

（一）政府求職網及工作中心

英國政府也有類似勞工處的部門名 Job Centre Plus，在各地都有實體求職中心，你可直接前往中心註冊，登記後如有合適的工作便會約你面試。不過工作選擇不多，多為政府工，也多為低階層工作。如上其網站，亦可輸入工作職位、個人技能、理想工作地區等資料，亦可找到相關工作。另外亦有政府的求職網站Find a Job，也不妨瀏覽碰碰運氣。

Job Centre Plus

Find a Job

（二）常用求職App

英國人求職App主要有Glassdoor及Linkedin兩個。Glassdoor是個國際求職平台，你可利用Glassdoor查詢各公司評價與薪資水準，甚至可可見到員工爆料，作為選工參考。而LinkedIn就可以建立個人履歷表，並可查看招聘廣告。另外在Facebook的英國求職群組，例如「英國華人工作交流群」、「英國華人情報區」等，也有不少求職或招聘資訊的分享，不妨多留意。

（三）常用求職網站

在英國也有多個求職網站可用，最多人使用的包括有Indeed、Reed、Monster、TotalJobs及CV-Library等。Indeed像個專搵工的搜尋器，可一次過搜尋散落在無數網站上的職位，它的英國網站每月有逾3,800萬人到訪，可算是互聯網上最大的搵工平台。Reed就標榜自己是英國招聘網站龍頭，它還能提供不同科目的在教學例如Business、Law、Engineering等。Monster就提供埋資源幫你建立履歷及求職信。TotalJobs每月就吸引到600萬求職者搜尋逾11萬個招聘廣告，領先英國求職網。CV-Library就覆蓋了70多個工作領域，亦可上傳自己履歷給招聘獵頭。

Indeed

Reed

Monster

TotalJobs

CV-Library

（四）其他求職途徑

如果人在英國，除了上網搵工，其實亦可直接向自己心儀的英國公司投寄求職信，如果公司有零售門市，甚至可趁非繁忙時直接入內遞交。另外亦不妨留意在英國各大華人機構的社交平台，它們不時會舉辦小型的招聘會，不妨把握直接面試的機會。最後一提，在英國各大學院其實亦設有Career Service Centre，它能都跟企業有聯系，為畢業生提供不少就業機會，如能在學院先修讀一些短期課程，借助學校網絡，必可更快找到職缺。

申請社會保險號碼

最後提你，在英國打工就一定要申請NI Number（National Insurance Number）即社會保險號碼，作打工交稅記錄，用後不會更改，主要給不同部門給你身分認證及登記，NI Number包括會用於糧單、全年出糧紀錄、稅單、退休金、其他福利信件及選舉登記等。申請方法是致電NI申請熱線，接通後核對個人資料，再約時間帶同所需文件前往面試，面試後約一個月就郵寄通知你NI Number，必須小心保存。

National Insurance Number Application Line

（England, Scotland, and Wales ）

Tel：0800 141 2075

Tel：0800 141 2438

Office Hour：9am-3pm（Mon - Fri）