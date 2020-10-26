成后之路！容祖兒揭與文化中心不解緣

天后容祖兒的入行廿周年，為慶祝盛事《容祖兒Perfect 10演唱會》將於今日在英皇頻道上架。

《Perfect 10演唱會》於香港文化中心大劇院舉行，特選此場地開騷全因她在1995年假文化中心舉辦的「Big Echo卡拉OK大賽」中勝出，從此踏上天后之路。所以文化中心對祖兒意義特別大，因此她特意選了這個地方與支持她多年的粉絲慶祝及分享一路走來的樂趣與辛酸。

她以當年的參賽歌曲，關淑怡的《一首獨唱的歌》為演唱會打開序幕；憶述當年在歌唱比賽後最初加入樂壇時的苦況，演繹了她出道後第一首歌曲《第一次我想醉》；01年是她覺得最難捱的一年，因為經歷失聲令事業陷入低潮，她唱出《沙堡壘》以表達當時的處境；03令祖兒事業踏上高峰，一躍成為天后。祖兒於演唱會上演唱多首大熱經典歌曲，包括：《未知》、《逃避你》、《隆重登場》、《越唱越強》、《痛愛》及《華麗邂逅》等，一起見証她的黃金十年。

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