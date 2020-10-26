終於等到了！頸枕撐住手機狂煲劇

如今有一項活動，由8歲到80歲都沉迷其中，即係咩？煲劇囉！煲劇好開心，猶其是智能手機夠方便，的確去到邊睇到邊，但衍生的問題就是停不了拎手機的雙手相當疲累，不過，要是能擁有以下這件物品，相信大家以後點煲劇雙手都不會疲勞！

說的是韓國Gmarket新推出的「動物頸枕手機支架」，頸枕做成動物造型，其頭部裝上手機支架，讓用家一邊枕着動物，一邊解放雙手，相當Relax呀！以後無論坐着、站着或躺着都可以隨時煲劇，動物頭部還可以360度轉動，支架亦可調校成豎屏和橫屏，點睇都得，仲可以跟手機保持一定距離，不會愈睇愈埋。「動物頸枕手機支架」一共有4款，包括恐龍、獨角獸、長頸鹿和火烈鳥，不使用時還可以圍成一個圈，用連着的掛繩掛在不同的地方。