阿Paul千里傳音送生日歌　朱茵牛一收驚喜祝福

藝人朱茵昨日49歲生日，由於近日身在內地為電影《雨打芭蕉》開工，與老公黃貫中（Paul）及囡囡黃鶯分隔兩地，但劇組非常貼心，特意為她炮製「驚」喜派對，令壽星女感動不已。

提到老公及囡囡兩位摯愛，朱茵笑指前者早已「遙距送禮」：「24號嗰晚我收夜，放工已經踏入生日，但因網絡問題，接唔到老公電話，佢好心急咁搵我，最後唱咗生日歌畀我聽，正日亦都有唱，所以我帶住愉快嘅心情開工。其實喺工作中度過生日係一個好兆頭，寓意全年富足圓滿。」

談到與劇組慶生，朱茵說：「成組人叫我入房，好嚴肅咁同我講，今日嘅戲要重拍，我心諗：『唔好啦，就快煞科喇，唔想浪費大家嘅心血。』點知佢哋講得好有說服力，我以為係真，呢個時候工作人員突然播咗段片，內容係《雨》片嘅劇照，以及我喺片場嘅快樂片段，好感動呀！」與劇組朝夕相對接近一個月，她說：「雖然仲有幾日先煞科，但係我已經好唔捨得呢班好努力、好熱愛電影嘅年輕工作人員，佢哋係我身邊嘅小天使。」

提到今年的生日願望，朱茵坦言將願望留給《雨》片，祝願電影取得佳績，她又直言覺得今次角色是自己轉型之作：「我好期待呢部電影，因為同我以往接拍嘅角色好唔同。呢套係一部好貼地嘅藝術電影，將好多現況透過電影話畀大家聽，希望入場嘅觀眾朋友會感同身受啦！」

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