本日日本：好傳神呀！激新口味富士山生啤

專以富士山外形推出食品的品牌「富士山Project」，繼藍色富士山咖喱、紅色富士山咖喱、藍色富士山咖喱包後，最新研製出藍色富士山生啤，於10月31日有得賣啦！

由山梨縣的Far Yeast Brewing釀酒廠釀造，採用先進的釀造技術和獨特的瓶內二次發酵方法，毋須冷藏，保質期為釀製後一年，比一般精釀啤酒為長。至於啤酒顏色為甚麼是藍色？秘密在於使用從螺旋藻提取的水溶性天然色素，製造出富士山的主題夢幻藍色，配合面層的白泡，確係夠晒傳神。使用富士山的水來釀造，入口會發現啤酒花的苦味不太重，有淡淡的香氣，另外是柑橘和漿果的味道，入口清爽。初回限量推出6,000支，每瓶售900日圓（約HK$67），現可於指定網站預訂。

為配合藍色富士山生啤的推出，製作富士山玻璃製品馳名的田島硝子亦製作了一隻以富士山外形為靈感的高腳酒杯，以田島硝子獨有的「TAJIMA Twist Mall」技術製成，通過扭曲和吹氣步驟，在玻璃杯表面形成一條線，猶如富士山的登山小徑，很有意思，酒杯將在11月1日公開發售，售價為3,500日圓（約HK$259）。

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