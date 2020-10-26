嘩鬼回家　Trick or Treat

10月最讓小朋友期待的節日，莫過於萬聖節，可以光明正大問人拎糖果或朱古力來吃，今年疫情嚴重，不放心小朋友在街攞糖食，家長不如略為預備特色的糖果、朱古力或曲奇，都可於節日和小朋友或鄰舍開心Share，在家安全應節。

送禮之選

朱古力品牌龍島推出不同的朱古力禮盒，南瓜巡禮朱古力禮盒內有5款招牌的手工朱古力和3款限定的南瓜形朱古力，如橙色波點的Dot Dot、黑白間的Wizard和菱形圖案的Pum Pum。神秘鬼屋朱古力及曲奇禮盒則以鬼屋曲奇拼配干邑白蘭地酒心朱古力和冧酒酒心朱古力。另外還有應節包裝的萬聖節朱古力曲奇禮包，以及美味的女巫甜品杯等，選擇相當多元化。

猛鬼派對

MARKS & SPENCER推出多款鹹甜味道的應節食品，很多都以小巧的朱古力和糖果為主，適合大範圍派發。想要驚嚇效果的可選斷指朱古力、吸血鬼牙齒造型的粟米小食或眼珠朱古力，可愛之選則有各種身體造型和蝙蝠、毛蟲的啫喱軟糖等。最特別是還有不同大小的南瓜以供選擇，大家可以用來整南瓜燈籠，氣氛更佳。如選用店方的應用程式選購，就有限時3送1優惠，買一大堆回家搞個猛鬼派對都可以。

南瓜與小貓

比利時朱古力品牌GODIVA推出萬聖節限定朱古力禮盒系列，禮盒以朱古力小貓和南瓜設計，前者以紫色夜空配黑貓、蝙蝠和南瓜燈，後者變成透明南瓜，內裏有不同口味的松露朱古力和牛奶朱古力豆，可愛度爆燈。

像真蛤蟆

Fortnum & Mason推出的一系列應節朱古力中，除了以女巫、骷髏頭、南瓜和指甲等造型外，像真度超高的還有蛤蟆造型朱古力。這款用手工模製作的出品，全人手製作，幾可亂真，小朋友可會覺得驚驚？