馮盈盈前男友電視城搵回憶　江嘉敏又有嘢講！

前港姐馮盈盈去年與醫生男友鍾文浩（Martin）結束四年情，馮盈盈與藝人鄭衍峰傳出緋聞，Martin亦不甘示弱在社交網上載與美女合照，更配上《幸福摩天輪》的歌詞「人間的跌盪 默默迎送」疑似公開新戀情，雖然一度傳出婚訊，但最終他發文否認。

日前，有指Martin在社交網私人帳戶中上載了一張座架停泊在電視城門外的相片，留言：「一人遊舊地」，內容惹人聯想似與馮盈盈有關。當馮盈盈未有回應之際，其反目死敵江嘉敏竟然留言：「你人生冇野（嘢）做喇？」而Martin竟然回覆：「見你唔到嘅？」江嘉敏則表示：「你又唔係嚟搵我，眼裡（裏）面實見我唔到㗎！」Martin再回：「去咗搵回憶！」網友猜測他口中「回憶」是否馮盈盈，更着他若然真的就不要與江嘉敏互動。

江嘉敏回覆東網：「好耐之前㗎喇個留言，幾個月喇，仲有個留言係我男朋友講，我負責打落去，佢哋兩個fd嚟㗎！」

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