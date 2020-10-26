賀出道30周年生日　蘇慧倫粉絲包10部大巴圍繞成長之路

蘇慧倫粉絲租了10部大巴，圍繞偶像讀過的中、小學，紀念她的成長。

台灣歌手蘇慧倫今年出道30年，推出紀念大碟《生命之花》，並舉辦了第一場大型售票演唱會《生命之花》。適逢在30周年生日，有30位Fans費盡心思，為蘇慧倫包了10架巴士的車身廣告慶生一個月，更精心選擇承載了蘇慧倫和Fans間共同記憶的299號巴士，因《台北玫瑰》MV曾出現299號巴士，同時這輛巴士路線也途經蘇慧倫讀過的中、小學，可謂別具意義。

蘇慧倫被深深感動，但內心是很不捨Fans花錢︰「雖然我心裏還是暗暗嘮叨着，幹嘛花這個錢？但是這份感人的心意是無價的！希望不要再破費，下回相約一起淨灘回饋社會。」講到生日願望，她說︰「過生日不是為了歌頌自己來到這世上有多麼偉大，而是在生活的奔波碰撞中利用一些日子提醒自己要快樂。」

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