McLaren Elva Gulf Theme by MSO　慶祝再度合作

不設車頂、兼無擋風玻璃的Elva Gulf Theme by MSO，擁有粉藍色車身配上Gulf獨特橙色與藍色拉花。頭冚和後輪拱上方均Gulf Oil廠徽，搶眼Sharp醒。（互聯網）

早前McLaren宣布，再度與海灣石油(Gulf Oil )合作，由2021年起，Gulf將成為McLaren的首選潤滑劑供應商，所有汽車更將採用Gulf燃油和針對高性能引擎優化的燃料。

轉個頭，McLaren的客製化部門 MSO(McLaren Special Operations) 為慶祝兩家公司重新結盟，特別以不設車頂、兼無擋風玻璃的Elva為基礎，打造一款以Gulf 品牌為主題的Elva Gulf Theme by MSO。粉藍色車身配上Gulf獨特橙色與藍色拉花，頭冚和後輪拱上方均Gulf Oil廠徽，搶眼Sharp醒。

講番少少歷史，McLaren和Gulf的首度合作，是在1968年至1973年間，當時更是兩家公司首次涉足賽車運動。6年間Gulf品牌開始出現在出戰Can-Am美加系列賽、F1一級方程式及Indycar美國頂級方程式系列賽的McLaren賽車上，贏得超過40場比賽。到90年代(20年後)，駕駛McLaren F1 GTR的GTC車隊征戰全球GT賽，包括勒芒 (Le Mans)24小時耐力賽，更穿着了Gulf車隊制服。