陳煒3分鐘煮好一道菜　鼎爺搞到黎諾懿失聲？

因為新冠肺炎疫情放緩，原本停辦的無綫抗疫節目《疫境廚神嘉年華》有得「翻生」，日前節目邀請一班為數近20人的素人廚神，到電視城參與錄影，主持黎諾懿、林盛斌和戴祖儀進行拜神儀式，星級廚神陳煒亦有到場，表演3分鐘內完成的「三杯魷魚」菜式。為了 加強衛生，來自家庭觀眾而成的素人廚神入錄影廠前，都有到城內的消滅機進行全身消毒，防疫意識極高。

煒哥以星級廚神出現，見她打扮吸晴，低胸露單肩再騷長腿，相當誘人。她笑言着了圍裙便遮掩身材，正好讓自己集中腦力，去應付3分鐘內完成的菜式。煒哥稱：「平時煮餸我係慢功出細貨，今次要用3分鐘內完成係挑戰！（一般要幾耐時間完成？）一般準備要20幾分鐘，煮埋最快都要8分鐘，真係好頻能，不過我練咗3、4次都OK！（見咁多現場觀眾自己會提高防疫意識？）有番現場觀眾節目係好難得，感覺好開心。防疫方面，其實大家係煮嘢先行埋，其他時間都係分開坐，冇問題。」

戴祖儀有食神

因節目而一度失聲的黎諾懿，因食了開聲中藥而再投入拍攝，他笑稱：「食咗鼎爺（李家鼎）其中一味餸就封咗喉，可能係自己對某一種食材敏感，鼎爺笑我扮嘢，我點敢，可能最近忙，上火啫！」而戴祖儀就有食神，她稱：「今次好幸福，我只負責食。（怕肥？）都怕，上鏡比較脹，但感覺有福氣，見到我開胃嘛！」

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