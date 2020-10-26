簽4張生死狀！黎紀君20層樓高山崖游繩：喊到傻

愛挑戰的女星黎紀君（Christy）去年尾到澳洲拍攝旅遊節目，前後簽了4張生死狀，她笑說：「以為自己好大膽，其實係好細膽幾驚死。」她與陳立安（Brian）、駱振偉近日在ViuTV播出的《駕到西澳》節目中連環接受多個刺激遊戲挑戰。最初開會時她只知玩跳降傘要簽一張，怎知每日都要她簽一張：「朝朝早都有喎。」行程中探海豚她最開心，但卻被教練隻腳的防鯊電圈踢中，她說：「雖然唔係好勁，但有電流，我感覺到個身震咗一震，係幾特別經歷。」

最驚險是她要在20層樓高的山崖游繩，她說：「真係好驚，我喊到傻咗，經理人話我喺山頂坐咗15分鐘冇郁過，我諗緊係咪真係要拍呢？真係有掙扎有諗過放棄，但最後同導演溝通，佢話做啦，我咪照做！」玩完之後覺得放下心頭大石，但第二朝又要簽生死狀，她笑說：「又嚟！」她要划船去爬落一個深洞，但難度感覺不大，因為得5層樓高，她說：「係一個舊嘅監獄地牢，現場見到都幾震撼，都幾驚，Brian話我喺你樓下墊底，你跌落嚟我接住你。」

最後她就接受跳降傘挑戰，她笑言最驚的山崖游繩都可以去克服，所以跳降傘已經驚完，笑說：「佢哋提我唔想跳兩次，就千祈唔好擘大個口，因為個鏡頭影住會好核突。」最終她成功完成，翻睇錄影片，見到自己全程合埋個口覺得好搞笑。

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