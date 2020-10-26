節目換人！梁思浩自爆同李麗蕊價值觀不一有拗撬

由梁思浩主持的網台節目《大家真風騷》近期出現「換人事件」，他的拍檔由陳彥行、李麗蕊，換上苑瓊丹、李逸朗及李思蓓，由於毫無預告之下突然換人，令不少粉絲留言問梁思浩何解轉主持。

梁思浩拍了一條14分鐘的短片，親自解答大家疑問，他指陳彥行不能再做主持的原因，是要照顧家人，至於李麗蕊，則是因梁思浩與對方的工作態度及價值觀都出現分歧，梁思浩在短片中指出：「譬如打風咁，八號風球、十號風球，佢要返嚟開工，第一句就會同我講，村長（梁思浩）我畀面你咋，如果唔係你，我唔會返㗎！」起初梁思浩以為只是講笑，但之後發現並不是，令他大感愕然：「但因為想保留呢位朋友，所以我冇出聲…希望同Sarah（李麗蕊）係一個朋友唔牽涉工作，希望佢諒解啦…」短片一出，即惹來網民不少留言，有些對他發表對李麗蕊的評論感到不滿，覺得對方不應講前拍檔的不是。

梁思浩接受訪問時，他坦言：「發現大家喺工作價值觀上有唔同，所以有啲拗撬，不過我同佢做咗30年朋友，之前《大》第三季合作咗3年半，雖然大家今日唔係工作夥伴，但係我呢一刻都仲係會視為佢好好朋友。（咁蕊蕊有冇嬲？）我唔知！（有冇聯絡你？）暫時冇，但我同佢仲係好好嘅朋友。」問到是否因打風不返工的問題而發生拗撬？思浩笑言：「我係一個超級笨實嘅人，雖然有啲人會覺得打風係唔應該返工，要人返工好冇人性，但我係做咗30幾年傳媒人，覺得無論發生咩事，做得傳媒就要堅守崗位，做電台、電視台就算打風都要有人返工㗎啦，向市民提供服務。」

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