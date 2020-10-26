孫慧雪台灣文青店好快執　戴祖儀冰島黑海遇大浪

孫慧雪（左起）、戴祖儀和羅浩銘分享去旅行的難忘事，雖然過程未必愉快，但事後諗番起都好開心。

重陽節三日連假，香港多處旅遊地點擠滿人；藝人都有唔少去旅行時候嘅「奇趣」經歷，往往去之前同去之後完全與預期不辦，等佢哋同大家逐一分享！

歌手戴祖儀：「想同大家分享一個旅遊景點，我喺大學年代，同朋友去冰島玩，見到個海，叫Black Sea（黑海），喺石灘，全部都係黑色，相睇落去好靚，我同朋友去到，嗰度又冇乜特別喎，但好凍，我同朋友咪玩跑步，點知行行吓，一個浪冚埋嚟，我哋都成身濕晒，真係一個難忘嘅經歷，大家去海灘玩要小心，唔好行近啲海水。」

藝人孫慧雪：「我每次去旅行之前都會買旅遊書，仲要係買最快最update嘅，有次同老公去台灣旅行，因為我好鍾意行文青店同手作店，全部位置都好偏僻，點知一個旅行入去咗三個地方都係執咗，出面已經生晒草好荒蕪，我哋都好無奈，仲話事後一定要寫信去通知書旅遊書嘅出版商呢幾間鋪頭已經執咗，但旅行返港後就忘記咗呢件事，我發現原來台灣嘅文青同手作店好快就會執。」

大隻藝人羅浩銘：「好多年前去美國一個主題公園玩，超級多人，玩每樣機動遊戲都至少要排四十五分鐘以上，好玩個啲仲要超過三個鐘，天氣又熱，真係完全不似預期，唔會係啲廣告咁，開開心心、輕輕鬆鬆咁去玩，同啲卡通人物影相，最後我玩咗兩個好普通嘅機動遊戲就走咗，成件事最開心嗰吓，咪就係排長龍入到去一間Cafe度飲咗杯咖啡，杯咖啡雖然貴，但起碼有冷氣、有得坐吓。」

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