失驚無神「卸貨」　賈曉晨細女滿月喇！

女星賈曉晨上月才宣布和丈夫樊少皇再造人成功，懷有第二胎，但保持神秘，未有公開胎兒性別。今晚賈曉晨和樊少皇再帶來驚喜，失驚無神公布已成功「卸貨」，BB性別是女，乳名叫「小飯團」，今日更是「小飯團」的滿月。

上載一家四口全家福的賈曉晨留言：「小飯團滿月啦！願妹妹飯團健康、幸福、快樂！爸爸、媽媽、小飯兜都好愛你啊！因為在港原因這段時間我們一家四口很少出門，所以飯團出生到現在才告訴大家，我們每天在一起過着自我隔離的生活，但反而好幸福，覺得最奢侈的生活就是這個樣子。」

至於樊少皇則公開感謝太太的辛勞：「回想從疫情你懷孕到小飯團出生，這段日子真的太難熬了，當時你挺着肚子還照顧着調皮小飯兜，而我在外地工作回不來，我們的團聚只能在視頻裏。那種身不由己的感覺實在太南（難）太無奈了。今天總算苦盡甘來，飯團滿月了！愛你們！」

賈曉晨接受東網訪問，她透露是順產誕女，今次在香港坐月，有坐月姨姨陪，所以坐月都算輕鬆，女兒初出世時食完就瞓，都算好湊，現在則食完又食，相當好胃口，而她除了餵母乳之外亦有補奶粉。

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