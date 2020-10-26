郭富城55歲生日晒全家福　3條Queen爭住咀

天王郭富城55歲生日，向來重視家庭的他，在社交網上載一家四口的合照。見太太方媛和囡囡爭着向他獻吻祝壽，相當溫馨。城城感性發長文表示：「每年的1026，我都得到家人、工作夥伴們、朋友們、還有來自各地粉絲們的祝福，內心很是感恩，覺得自己很幸福，可以一直無間斷得到祝福。過去有些生日的日子，都湊巧在工作之中，也沒有甚麼大事慶祝，今年碰上完成電影拍攝，可以有一個生日的小假期，也是和工作團隊及家人於防疫範圍可行情況下的小聚，切個蛋糕許個願。簡約而真摯。」

他又表示看到各地粉絲們自發地組團唱歌、舉行火鍋生日宴，剪輯成音樂和電影花絮祝福片，和各式各樣的隔空慶祝及打氣，令他恍如身在現場，感到很感動，他說：「這些都是一直長久支持我的粉絲們，多年來自發舉行的慶生活動，他們很多也是和我一起成長，這些支持，實在窩心，而我也一一收到。」

而演藝事業他都非常重視，覺得能夠得到大家的支持實在是莫大福氣，會把這些支持化成動力，努力地做好每個作品，與大家分享。他說：「我也謝謝和我合作無間的團隊，對我一直的用心和支持。也謝謝家人帶給我的快樂。有團隊才有力量，有粉絲就有動力。有家就有愛。謝謝大家在1026的祝福。希望大家都開心平安。我今天生日很快樂！祝大家也快樂。謝謝各方支持。」而方媛則晒出蛋糕相，留言祝福老公生日快樂。

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