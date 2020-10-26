匈牙利Zazie Skymm　兇狠狂野

美國四仔界雲集歐美眾多國家嘅索爆脫星，好似來自匈牙利嘅Zazie Skymm就係其中之一，擁有超高人氣嘅佢，表現相當狂野又專業，每當導演嗌Action後就七情上面，同男優嘅戰況勢均力敵，場面夠晒精彩！

受男友影響

有人話每個脫星入行拍四仔都係為咗錢，咁講未免太唔公平，好似喺匈牙利布達佩斯出生嘅Zazie Skymm咁，佢嘅出道經過相當有趣。話說裸模出身嘅佢，喺歐洲嘅裸模界有唔錯嘅人氣，而佢男友Nikki Nutz係著名男優，喺美國四仔界有相當高嘅人氣。因受到男友嘅影響，令佢對演出四仔產生興趣，同時亦認識唔少四仔導演，於是便萌生轉行當脫星嘅諗法。

經過同男友商量後，2015年便以藝名Mikki Galante出道，處女作係由美國著名四仔片廠Evil Angel出品嘅《Hot Chicks No Dicks #2》。甫出道就能夠跟著名片廠合作，除咗因為人脈關係之外，更因為佢嘅外形充滿歐洲女人味，結果作品銷量理想，亦證明Evil Angel有眼光，同時亦令Zazie Skymm人氣急升。

改變戲路

Zazie Skymm喺美國四仔界打響名堂之後，吸引到唔少大片廠嘅注意，如21 Sextury、Reality Kings等紛紛搵佢拍片。不過佢始終覺得歐洲先至係自己嘅根，而且著名歐洲四仔片廠My Sexy Kittens重金邀請佢演出，於是佢就返回歐洲發展，先後演出《Teenage Hospital Fantasies》及《Teenage Hospital Fantasies #2》兩套四仔，憑住狂放搶韁嘅表現，令作品熱賣。

跟住佢同Mofos、Joybear Pictures、Adel Morel等四仔片廠合作，由於Joybear Pictures喺美洲地區擁有龐大銷售網絡，令佢嘅人氣不斷攀升，2017年嘅XBIZ頒獎禮更奪得「年度最高銷量海外脫星」嘅殊榮。而獲獎後，佢主力演出百合題材嘅四仔，佢解釋話因為覺得同脫星演出，感覺會更加舒服。雖然改變咗戲路，但仍無損佢喺四仔迷心目中嘅魅力，而且吸納更多女四仔迷嘅支持，絕對係明智嘅決定。

Profile

出生日期：1994年10月18日

身高：165cm

三圍：32C-23-34

Zazie Skymm成名後亦不忘提攜同鄉師妹，經常喺社交網幫手宣傳佢哋嘅作品，更呼籲片廠及導演多啲搵佢哋演出，真係相當有心，作為四仔迷梗係要畀Like啦！