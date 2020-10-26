《使徒3》蔡思貝情陷張振朗　向林峯劈炮唔做卧底

《使徒行者3》第16集內劇情牽動人心，蔡思貝因為臥底工作而情陷張振朗，林峯與趙啟嵐的關係將被揭開。

張振朗與蔡思貝於《使徒行者3》內分別飾演江湖中人和警方卧底，但情不自禁地愛上對方，相當踩界！第16集內，張振朗（浩洋）約蔡思貝（亞希）往傢俱店閒逛，蔡思貝對一張雙人床「情人獨鍾」，張振朗不讓躺在床上的蔡思貝離開，且再次向對方示愛，期間二人深情對望又拖手，令蔡思貝心動，離去後向「爆seed」林峯坦白一切，希望辭去卧底一職。林峯明白她的處境，着蔡思貝好好休息，任務交由他接手承擔。

林峯與袁鎮業（合星）兒子趙啟嵐（正植）相當投契，有種說不出的親切感。啟嵐放學後前往足沐店找林宣妤（藍楠）學按摩，望幫手根治父親傷患，期間他發現遺失了故母張寶兒留下的頸鏈。

林峯往學校幫啟嵐尋回失物，發現頸鏈似曾相識，讓林峯憶起與前女友的過去，並開始懷疑啟嵐身世，可能與過去的自己有關。林峯將啟嵐學生證交還給袁鎮業，袁鎮業意識到當初的秘密已紙包不住火，林峯背負過去，借酒消愁，大醉返回足沐店。

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