正所謂鮮花亦需要綠葉扶持，所以身材火辣嘅AV女優，配上不同服飾就會顯得更加誘人。AV業界資深人士神仙乙表示，絲襪係最惹人遐想嘅服飾之一，而日本AV界有唔少絲襪系列，擁有美腿嘅女優着住絲襪登場，令男優為之瘋狂，慾火一發不可收拾！

下屬惹的禍

喺Ideapocket出品嘅《女分店店長的褲襪》中，希崎謝茜嘉係一間地產公司分店嘅店長，由於下屬辦事出錯，得罪咗客戶杉浦先生，於是謝茜嘉登門造訪向杉浦道歉。點知呢個杉浦除咗係有錢佬，仲係超級鹹濕佬，見到謝茜嘉靚女又有絲襪美腿，就發晒狂咁向阿妹對美腿又摸又錫，跟住再嚟個霸王硬上弓！自此之後，杉浦經常踩上謝茜嘉嘅辦公室尋開心，而謝茜嘉為免被總公司知道，惟有就範。

特別處罰

喺Madonna推出嘅《人妻辦公室女郎的絕對領域》入面，辦公室女郎竹內夏希因為一次處理訂單失誤，令公司損失，畀部長知道之後鬧咗一餐，仲罰佢為公司代理嘅絲襪做模特兒。見到夏希嘅美腿之後，部長色心大起，仲以處罰未完為藉口，要求阿妹吹奏一曲，之後喺寫字枱激戰！部長食過翻尋味，強迫夏希着黑絲襪返工，仲要入部長室招呼佢，不過夏希唔覺得受委屈，原來佢有被虐傾向嘅M個性，被部長連番「處罰」反而覺得好開心添！

一見鍾情

Moodyz推出嘅《討厭老闆每天都撕我的連褲襪》，講述七海雛飾演太子女，喺爹哋嘅安排下去到商業夥伴嘅公司做秘書，老闆中田社長對阿妹一見鍾情，而且仲有戀襪癖，成日叫七海雛除對絲襪畀佢。有一日，中田按耐不住對七海雛上下其手，滿足完手慾之後，中田仲未夠喉，繼而硬闖入禁區！之後，七海雛每日返工都會被中田叫入房，除咗玩弄絲襪美腿，當然亦唔少得激戰連場啦！

簡評

男人鍾情絲襪美腿，實在難以抗拒，為咗滿足佢哋嘅慾望，日本AV界推出唔少絲襪美腿系列。今次為大家介紹嘅三部作品中，本仙最鍾意七海雛主演嘅《討厭老闆每天都撕我的連褲襪》，因為雛妹身材正打扮時尚，同辦公室女郎角色相當配合，戲中佢擅用絲襪美腿進行各種前戲，將絲襪誘惑嘅精髓完全演繹，好好睇呀！